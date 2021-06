Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo répond à l’intérêt de Doha !

Publié le 14 juin 2021 à 18h30 par Th.B.

Cristiano Ronaldo est au coeur de toutes les rumeurs en cette fin de saison, en raison de sa situation contractuelle à la Juventus et des intérêts du PSG et de Manchester United. Invité à s’exprimer sur la question, le Portugais a calmé le jeu.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Cristiano Ronaldo. Un jour le quintuple Ballon d’or est appelé à rester à la Juventus par le vice-président Pavel Nedved en personne. Et un autre, son clan étudie les différentes options à sa disposition dans le cadre d’un éventuel départ cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat à la Vieille Dame , comme le10sport.com vous l’a souligné courant mai. Les représentants de Cristiano Ronaldo dont son agent Jorge Mendes auraient proposé ses services à la fois à Manchester United et au Real Madrid comme The Transfer Window Podcast l’a assuré dernièrement. Néanmoins, en raison du refus du Real Madrid qui a été rendu public par son président Florentino Pérez en personne et du fait que Manchester United temporiserait dans ce dossier, le PSG serait le club le plus à même à accueillir Ronaldo à l’intersaison. Mais quelle est la réelle position du principal intéressé ?

Cristiano Ronaldo met les choses au clair pour son avenir…

Les journées s’écoulent et Cristiano Ronaldo fait toujours autant couler de l’encre dans les journaux italiens, en raison des incertitudes qui règnent autour de son avenir. Cependant, cette situation ne causerait pas d’insomnies à la star de la Juventus. « Si les rumeurs PSG et Manchester United m’affectent avant le tournoi ? Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, cela ne me fait pas peur, peut-être que si j'avais 18 ou 19 ans, j'aurais pu passer quelques nuits blanches, mais j'ai 36 ans. Quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux, que je reste à la Juve ou que je sois transféré. La chose cruciale maintenant est l'Euro, c'est mon cinquième Euro, mais pour moi c'est comme mon premier Euro. Nous voulons jouer un bon match avec de bonnes pensées du premier au dernier match. ». Le PSG et Manchester United devraient donc y voir plus clair une fois que Cristiano Ronaldo aura disputé son Euro avec le Portugal.

…avant d’évoquer son évolution