Mercato - OM : Une arrivée de Coutinho à l’OM ? La réponse !

Publié le 15 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Ces derniers jours, une rumeur folle a évoqué un intérêt de l’OM pour Philippe Coutinho. Un dossier qu’il faudrait oublier du côté de la Canebière.

Après Gerson, d’autres recrues sont attendues à l’OM. Et celles-ci pourraient très bien débarquer du FC Barcelone. Alors que Konrad de la Fuente est très proche du club phocéen, Sport annonce ce mardi que les bonnes relations entre Pablo Longoria et Mateu Alemany pourraient amener d’autres opérations entre les deux clubs. Ainsi, Samuel Umtiti et Alex Collado seraient également des options pour l’OM. Et quid de Philippe Coutinho ?

Coutinho à l’OM, c’est non !