Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux grands noms de Pep Guardiola voudraient venir au Barça !

Publié le 15 juin 2021 à 14h00 par La rédaction

Désirant recruter quelques joueurs du FC Barcelone comme Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, Pep Guardiola aurait proposé un échange avec Bernardo Silva et Joao Cancelo. Et les deux éléments du technicien espagnol ne seraient pas contre cette idée non plus.

À l’heure où le FC Barcelone connaît une situation économique très compliquée, Joan Laporta arrive tout de même à dénicher plusieurs bons coups. En plus d’Emerson, le président du club catalan s’est attaché les services de deux joueurs de Manchester City : Sergio Agüero et Eric Garcia. Et il pourrait bien continuer de piocher chez le club anglais. En effet, Pep Guardiola aurait proposé quelques joueurs à Joan Laporta afin de faire un échange. Le technicien espagnol aimerait bien voir Ousmane Dembélé et Sergi Roberto rejoindre les Citizens . En retour, l’ancien du FC Barcelone serait prêt à offrir Bernardo Silva et Joao Cancelo. Une chose que les deux éléments de Pep Guardiola seraient prêts à accepter.

Bernardo Silva et Joao Cancelo pas contre rejoindre le Barça