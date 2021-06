Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé relancé par Pep Guardiola ?

Publié le 14 juin 2021 à 23h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a toujours pas étiré son bail et pourrait quitter la Catalogne cet été. Ancien entraîneur du club blaugrana, Pep Guardiola serait prêt à l'accueillir.

A l’instar de Lionel Messi, Joan Laporta voudrait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé. Mais l’affaire semble bien mal engagée selon la presse espagnole. Les représentants du joueur resteraient silencieux et n’auraient toujours pas répondu favorablement à l’offre du dirigeant catalan. Afin de ne pas le perdre gratuitement en 2022, à l’issue de son contrat, le FC Barcelone pourrait décider de le vendre lors de ce mercato estival et plusieurs clubs se seraient manifestés dans ce dossier.

Dembélé dans le viseur de Manchester City