Mercato - Barcelone : Un nouveau joueur de Guardiola ciblé par Laporta ?

Publié le 12 juin 2021 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 23h01

Pour renforcer sa défense, Joan Laporta aurait un œil sur Joao Cancelo, le latéral de Manchester City. Et le président du Barça serait prêt à inclure Sergi Roberto ou Ousmane Dembélé dans la transaction.

Après avoir bouclé les arrivées d’Eric Garcia et de Kun Aguero, le FC Barcelone pourrait de nouveau se tourner vers Manchester City pour se renforcer. Alors que la presse catalane annonçait récemment que Joan Laporta s'intéressait à Aymeric Laporte, Gabriel Jesus et Ilkay Gundoga, le journaliste Duncan Castles a indiqué pour sa part que le profil de Bernardo Silva ne laissait pas indifférent les Blaugrana , et ce dernier ne serait pas le seul à être courtisé par le Barça selon lui.

Des joueurs pour faire baisser la note

D'après les informations de Duncan Castles, le FC Barcelone serait également sous le charme de Joao Cancelo. Et pour faire baisser le prix de l'opération, Joan Laporta serait disposé à inclure un joueur dans l'opération à en croire le journaliste. Sergi Roberto et Ousmane Dembélé seraient notamment ciblés. Actuellement à l’Euro avec sa sélection, Joao Cancelo devrait éclaircir sa situation après la compétition, alors que son contrat court jusqu'en 2025.