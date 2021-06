Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur Longoria doit-il recruter en priorité ?

Publié le 16 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que l'OM soit très actif sur le marché des transferts, pour le moment seul Gerson a officiellement rejoint le club phocéen. Désormais, sur quel dossier Pablo Longoria doit accélérer ?

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait être très actif. Et pour cause, Pablo Longoria souhaite mener une large revue d'effectif et prévoit de recruter encore 11 joueurs. La première recrue estivale est déjà connue puisque l'OM a annoncé avoir trouvé un « accord de principe avec le club brésilien, Flamengo, pour le transfert définitif de Gerson . » Le milieu de terrain brésilien va s'engager pour environ 30M€, bonus compris, tandis que Flamengo va conserver 25% à la revente, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais l'OM ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin et va encore se renforcer. Mais quelle doit être la priorité de Pablo Longoria ?

Longoria multiplie les dossiers chauds

La piste la plus chaude mène à Konrad de la Fuente qui devrait débarquer en provenance du FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le10sport.com vous dévoilait également l'avancée des discussions avec Mattéo Guendouzi, autre dossier chaud de l'OM. Thiago Almada (Vélez), Fabien Centonze (FC Metz), Álex Collado (FC Barcelone), Cristian Pavon (Boca Juniors), Christian Joel (Gijon) ou encore Samuel Umtiti (FC Barcelone) font parties des pistes les plus régulièrement évoquées ces derniers jours. Cependant, les négociations avec la Fiorentina et le Borussia Dortmund pour les transferts définitifs de Pol Lirola et Leonardo Balerdi sont également au cœur des préoccupations de Pablo Longoria.



Selon vous, sur quel dossier doit accélérer l'OM ?