Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli peut encore y croire pour Vidal !

Publié le 16 juin 2021 à 13h30 par A.C.

Jorge Sampaoli aimerait retrouver Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille, mais plusieurs obstacles se mettent en travers de sa route. Mais l’OM a toujours une chance dans ce dossier...

L’arrivée de Jorge Sampaoli en février dernier, a donné un nouvel élan au mercato de l’Olympique de Marseille. Si Pablo Longoria travaille sur de nombreuses pistes, comme celle que nous vous avons révélé sur le10sport.com et qui mène à Matteo Guendouzi, le nouvel entraineur de l’OM a un penchant certain pour les joueurs sud-américains. En attendant Gerson, il pousserait pour recruter Giovanni Simeone de Cagliari à en croire les informations de TyC Sports . Fils de Diego Simeone, l’attaquant pourrait venir pallier un possible départ de Dario Benedetto ou de Arkadiusz Milik. Mais le vrai gros coup rêvé par Sampaoli, serait Arturo Vidal. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien et le Chilien pourrait apporter son énorme expérience dans l’entrejeu marseillais. Pourtant, Vidal ne semble pas vraiment regarder vers l’OM...

Le Club America ne veut absolument pas de Vidal !

En marge de la Copa America, qu’il dispute actuellement avec la sélection chilienne, Arturo Vidal a fait part de son souhait de poursuivre sa carrière au Mexique, au Club America. « Mon avenir ? On verra ce qui se passera, mais j’ai toujours dit que j’aime le Mexique et que j’aime le Club America » a expliqué le milieu de terrain de l’Inter, au micro de TUD . « J’espère qu’un jour j’aurai la possibilité de jouer là-bas, mais il faut que toutes les parties d’y retrouvent. J’ai un contrat avec l’Inter et je continuerais à donner le maximum, comme j’ai toujours fait dans ma carrière ». D’après les informations d’ ESPN , Vidal ne serait toutefois pas du tout une cible pour le Club America. Bien au contraire ! Le média mexicain révèle que les dirigeants auraient été plutôt agacés par la sortie de Vidal, assurant qu’il pourrait perturber leur mercato.

Un départ de l’Inter, Vidal commence à s’y faire