Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Vidal !

Arturo Vidal a récemment émis le souhait d’évoluer un jour au sein du Club America au Mexique, plutôt qu’à l’Olympique de Marseille.

Ou jouera Arturo Vidal ? Il semble de plus en plus certain que ce ne sera pas à l’Inter. Les médias italiens assurent que les Nerazzurri souhaiteraient tout simplement se débarrasser d’un salaire de 6,5M€... ce qui n’a pas échappé à Jorge Sampaoli. Ainsi sélectionneur de Vidal au Chili, le coach de l’Olympique de Marseille l’aurait personnellement appelé pour lui demander de le rejoindre dans le sud de la France. Mais le milieu de 34 ans semble plutôt regarder vers le Mexique. « Mon avenir ? On verra ce qui se passera, mais j’ai toujours dit que j’aime le Mexique et que j’aime le Club America » a expliqué Vidal, au micro de TUD . « J’espère qu’un jour j’aurai la possibilité de jouer là-bas, mais il faut que toutes les parties d’y retrouvent. J’ai un contrat avec l’Inter et je continuerais à donner le maximum, comme j’ai toujours fait dans ma carrière ».

Le Club America ne veut pas entendre parler de Vidal