Mercato - OM : Vidal lâche un indice de taille pour son avenir !

Publié le 16 juin 2021 à 11h45 par A.C.

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022, Arturo Vidal pourrait bien être l’un des gros coups du mercato de l’OM.

Champion d’Italie cette saison, Arturo Vidal ne devrait vraisemblablement pas rester à l’Inter. La presse italienne annonce depuis plusieurs semaines déjà l’intention des Nerazzurri de se séparer de l’international chilien, arrivé en provenance du FC Barcelone il y a tout juste un an. Son salaire de 6,5M€ par an serait un véritable poids pour l’Inter, qui souhaiterait au plus vite s’en débarrasser. Ancien sélectionneur de Vidal au Chili, Jorge Sampaoli aimerait le retrouver à l’Olympique de Marseille cet été et l’aurait personnellement appelé pour le convaincre.

« Mon avenir ? On verra ce qui se passera, mais j’ai toujours dit que j’aime le Mexique et que j’aime le Club America »