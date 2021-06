Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le recrutement de Sampaoli ?

Publié le 15 juin 2021 à 23h10 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter, Arturo Vidal pourrait retrouver Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

Il a été l’un des premiers gros noms liés à l’Olympique de Marseille. Rapidement après l’arrivée de Jorge Sampaoli, la presse italienne a annoncé qu’une approche aurait été faite pour Arturo Vidal. Le nouvel entraineur de l’OM en personne aurait appelé le milieu de terrain, qu’il a côtoyé pendant plusieurs années au sein de la sélection chilienne. Ça tombe bien, l’Inter souhaiterait tout simplement se débarrasser de Vidal, ayant terriblement besoin d’argent. Le joueur de 34 ans a en effet l’un des salaires les plus importants du club avec ses 6,5M€ par an et n’a pas vraiment montré son meilleur niveau cette saison...

L’Inter a cédé pour Arturo Vidal