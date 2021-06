Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Leonardo Balerdi affiche un souhait très fort pour son avenir !

Publié le 15 juin 2021 à 21h10 par A.M.

Alors que l'OM et le Borussia Dortmund continue de négocier le transfert définitif de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin quant à lui n'a aucune hésitation concernant son choix.

Arrivé en mars dernier sur le banc de l'OM pour succéder à André Villas-Boas, Jorge Sampaoli a rapidement fait un état des lieux de son effectif. Et le technicien argentin souhaite notamment conserver Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund l'été dernier, mais dont l'option d'achat estimée à 14M€ n'a pas été levée. Et pour cause, l'OM tente de trouver un accord pour un montant inférieur. Mais les discussions se poursuivent.

Balerdi veut rester à l'OM !