Mercato - PSG : Mbappe, Donnarumma, Hakimi... Un été presque parfait signé Leonardo !

Publié le 15 juin 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors qu’il a déjà bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum au milieu de terrain, Leonardo s’active pour étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino à toutes les lignes. De Kylian Mbappé, à Gianluigi Donnarumma, en passant par Achraf Hakimi, voici à quoi pourrait ressembler l’été presque parfait du PSG.

Handicapé par la crise liée au coronavirus, comme tous les autres clubs européens, le PSG a dû trouver le moyen de recruter à moindre cout lors des dernières fenêtres de transferts. Dans cette optique, les prêts, avec ou sans option d’achat ont été privilégiés. Et c’est de cette manière que Leonardo a pu attirer à la fois Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean vers le PSG l’été dernier. Lors du prochain mercato estival, le club de la capitale devrait sortir la tête de l’eau et avoir plus de moyens financiers pour effectuer son recrutement. Et comme l’a promis Nasser Al-Khelaïfi, le PSG va pouvoir frapper fort cet été. « (Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ?) On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » , a lancé le président du PSG dernièrement lors d’un entretien accordé à L’Equipe .

Ronaldo ou Messi en cas de départ de Kylian Mbappé !

Prêt à réaliser un gros mercato estival, le PSG doit d’abord régler le cas de Kylian Mbappé, avant de savoir s’il recrutera une grande star. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité à la mi-avril, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi attendent d’être fixés pour Kylian Mbappé, qui pourrait partir cet été car il est en fin de contrat le 30 juin 2022, avant de tenter quelque chose avec Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. D’ailleurs selon nos informations du 13 mai, La Pulga , qui sera en fin de contrat le 30 juin, a mandaté une agence immobilière spécialisée dans les biens de luxe pour lui trouver un appartement à Paris.

Des renforts de poids à toutes les lignes au PSG ?