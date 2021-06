Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger sur ce dossier à 40M€ !

Publié le 15 juin 2021 à 15h15 par La rédaction

Sur la piste d'un autre milieu de terrain malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo s'intéresserait à Manuel Locatelli. Néanmoins, la Juventus serait également sur le dossier et serait prête à inclure un joueur dans la transaction.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo ne serait pas contre voir un autre milieu de terrain rejoindre le PSG. Le directeur sportif parisien serait sur la piste de plusieurs joueurs. Ainsi, des noms comme Paul Pogba, Rodrigo De Paul ou Fabián Ruiz ont déjà été évoqués. Néanmoins, le Brésilien s’intéresserait également à Manuel Locatelli. En train de disputer l’Euro avec la Squadra Azzura en ce moment même, le milieu de terrain de 23 ans s’est montré particulièrement à son avantage cette saison (34 rencontres, 4 buts et 3 passes décisives), dans un exercice où Sassuolo a terminé huitième de Serie A. Néanmoins, la concurrence se fait rude sur le dossier puisqu’Arsenal et la Juventus suivraient également l’Italien évalué à 40M€. Les Bianconeri seraient même en train de gonfler légèrement leur offre.

La Juventus prête à inclure un joueur dans la transaction pour Locatelli