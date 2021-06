Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi, Aurier... Leonardo a un plan pour oublier Hakimi !

Publié le 15 juin 2021 à 13h15 par A.C.

Alors qu’Achraf Hakimi semble s’éloigner du Paris Saint-Germain, Leonardo aurait activé d’autres dossiers.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Achraf Hakimi serait un énorme coup pour le Paris Saint-Germain. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Leonardo négocie avec l’Inter, qui réclamerait entre 70 et 80M€ pour l’international marocain. La presse italienne a toutefois laissé entendre que le PSG perdrait du terrain dans la course à Hakimi. Après une offre de 60M€, bonus compris, les Parisiens n’auraient pas donné signe de vie et Chelsea en aurait profité, devenant désormais le grand favori de ce dossier.

Florenzi et Aurier dans le couloir droit du PSG ?