Mercato - PSG : L'énorme bombe de la presse italienne sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 juin 2021 à 9h15 par A.C.

Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, pourrait bien être l’une des grosses recrues du PSG cet été puisque l'attaquant portugais aurait fait de cette destination sa priorité.

Voilà plusieurs mois déjà que l’on parle de l’avenir de Cristiano Ronaldo et un nouvel épisode de cet interminable feuilleton a eu lieu tout récemment. A la veille de l’entrée en lice de son Portugal face à la Hongrie à l’Euro, la star de la Juventus a lâché une phrase assez étrange au sujet de son avenir. « Si les rumeurs PSG et Manchester United m’affectent avant le tournoi ? Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, cela ne me fait pas peur, peut-être que si j'avais 18 ou 19 ans, j'aurais pu passer quelques nuits blanches, mais j'ai 36 ans » a expliqué Cristiano Ronaldo. « Quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux, que je reste à la Juve ou que je sois transféré ». Le Paris Saint-Germain et Manchester United semblent en effet être les deux seules équipes capables de s’offrir les services du quintuple Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo a choisi le PSG