Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme très sérieusement pour Donnarumma !

Publié le 15 juin 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale serait bien sur le point d’enregistrer son arrivée.

Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico dans son effectif, le Paris Saint-Germain ne semble pas vouloir passer à côté de l’opportunité Gianluigi Donnarumma. En effet, le club de la capitale est annoncé avec insistance ces derniers jours sur les traces du portier italien dont le contrat à l’AC Milan expirera le 30 juin prochain. Et tout indique que cette piste est en train de devenir de plus en plus concrète pour le PSG, comme cela est maintenant annoncé depuis plusieurs heures…

Accord jusqu’en 2026 pour Gianluigi Donnarumma