Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable sortie sur le choix de Donnarumma...

Publié le 15 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Gardien de but légendaire de la sélection italienne, Dino Zoff critique ouvertement le choix de Gianluigi Donnarumma de rejoindre le PSG.

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a décidé de quitter son club formateur afin de rejoindre le PSG. L'officialisation de son arrivée ne serait plus qu'une question d'heures selon la presse italienne et dépendra du calendrier de la Squadra Azzura qui dispute actuellement l'Euro et qui affrontera la Suisse mercredi. Mais ce choix fait grandement parler et Dino Zoff, portier légendaire de la sélection italienne, s'interroge sur l'intérêt de rejoindre le PSG pour Gianluigi Donnarumma.

«Qu’est-ce qu’apporte le PSG si tu es déjà à Milan ?»