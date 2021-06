Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Cet énorme message envoyé à Mbappé !

Publié le 15 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Avec l'Euro qui début mardi soir pour l'équipe de France, Kylian Mbappé à l'occasion de marquer les esprits comme le souligne Didier Roustan.

Champion du monde à seulement 19 ans, Kylian Mbappé va disputer sa deuxième compétition internationale avec l'Euro qui débutera mardi soir pour l'équipe de France contre l'Allemagne. L'occasion pour l'attaquant du PSG de démontrer encore plus toutes ses qualités et de vraiment s'imposer comme le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Comme l'explique Didier Roustan, cette compétition peut être très importante dans l'histoire de Mbappé.

«Mbappé peut marquer son territoire»