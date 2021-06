Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé bientôt avec José Mourinho ? La réponse !

Publié le 14 juin 2021 à 20h45 par G.d.S.S.

En dépit des appels du pied lancés par José Mourinho envers Kylian Mbappé, il paraît presque impossible d’imaginer l’attaquant du PSG collaborer avec le nouvel entraîneur de l’AS Rome.

Récemment interrogé dans les colonnes du Sun, José Mourinho déclarait sa flamme à Kylian Mbappé et masquait à peine son envie de collaborer un jour avec l’attaquant du PSG : « Lorsque vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs et font peur aux adversaires. Mbappé fait tout pour essayer de prouver à tout le monde qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le prochain meilleur joueur du monde », indiquait l’entraîneur portugais, fraichement nommé sur le banc de l’AS Rome. Mais peut-on imaginer Mbappé quitter le PSG pour rejoindre Mourinho ?

Mbappé-Mourinho, collaboration impossible