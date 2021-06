Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 14 juin 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin, Lionel Messi pourrait partir librement et gratuitement vers un nouveau club. Interrogé sur ce feuilleton, Cesc Fabregas a affiché son désir de voir La Pulga continuer avec le Barça.

Lionel Messi maintient le suspens quant à son avenir. Libre de tout contrat le 30 juin, La Pulga n'a toujours pas communiqué si elle allait poursuivre avec le FC Barcelone et rempiler ou si elle allait s'engager en faveur d'un tout nouveau club. Alors que personne n'est fixé pour le moment concernant Lionel Messi, Cesc Fabregas a tenté de faire pencher la balance en faveur du Barça. Lors d'un entretien accordé à Goal , le milieu de terrain de l'AS Monaco a milité pour que Lionel Messi continue son aventure avec le club blaugrana.

«J'aimerais le voir jouer au Barça pendant de nombreuses années encore»