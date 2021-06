Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dénouement du feuilleton Messi est connu !

Publié le 13 juin 2021 à 9h00 par D.M.

Même si son entourage resterait bien silencieux, Lionel Messi devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone après la Copa America selon la presse espagnole.

Il ne reste plus que quelques jours avant que Lionel Messi soit libre de tout contrat. Sous contrat jusqu’au 30 juin avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé son contrat et son avenir continue de susciter des interrogations. Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, Lionel Messi est actuellement avec sa sélection pour disputer la Copa America et préfèrerait se concentrer exclusivement sur cette compétition avant de se pencher concrètement sur la suite de sa carrière au FC Barcelone.

Une réponse de Messi après la Copa America