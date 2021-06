Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… L’énorme décision prise par le clan Messi !

Publié le 11 juin 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Lionel Messi reste encore incertain, les proches de l’Argentin n’auraient pas l’intention de quitter Barcelone, et ce même en cas de départ de l’attaquant.

Depuis son retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta n’a qu’une priorité en tête, prolonger Lionel Messi. L’Argentin arrive en fin de contrat chez les Blaugrana et n’avait pas caché ses envies d’ailleurs l’année dernière. Le danger est donc grand pour le président blaugrana, d’autant que Lionel Messi souhaite avoir des garanties avant d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Le sextuple Ballon d'Or est conscient qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de raccrocher les crampons et souhaite ainsi faire partie d’un projet sportif ambitieux. Alors que certains médias annoncent que sa prolongation serait imminente, Marca assurait ce jeudi que le Barça n’aurait formulé aucune offre concrète pour l’heure, tandis que Messi se poserait toujours des questions. Une bonne nouvelle pour le PSG et Manchester City, prêts à tenter leur chance si La Pulga décidait de plier bagage.

La famille Messi aurait décidé de rester à Barcelone