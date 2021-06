Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, retraite… L’énorme sortie de Gerard Piqué sur son avenir !

Publié le 11 juin 2021 à 17h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone et son président Joan Laporta pourraient effectuer plusieurs changements dans l’effectif dès cet été, Gerard Piqué a fait part de son avenir, qui ne pourra être qu’à Barcelone.

Récemment revenu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta a pour mission de ramener le club catalan au sommet, et pour cela, il devrait dès cet été effectuer plusieurs changements. Après avoir conservé l’entraineur néerlandais Ronald Koeman, Joan Laporta pourrait maintenant se pencher sur le cas des joueurs vétérans du club, et notamment Gérard Piqué. Le défenseur espagnol a déjà vu Eric Garcia arriver pour le concurrencer, et cela ne devrait pas s’arrêter là. À 34 ans, Gerard Piqué semble sur le déclin, mais ce dernier s’est exprimé récemment durant un live Twitch , et a été clair sur son avenir.

« Si demain Koeman me dit que je dois y aller, j'arrêterai le football »