Mercato - PSG : Le gros coup Cristiano Ronaldo plombé par... Kylian Mbappé ?

Publié le 14 juin 2021 à 22h45 par D.M. mis à jour le 14 juin 2021 à 22h47

Les agents de Cristiano Ronaldo auraient sondé le PSG. Mais pour l'heure, l'attaquant portugais n'est pas une option pour le club parisien, qui tente de conserver Kylian Mbappé dans son effectif.

« Si les rumeurs PSG et Manchester United m’affectent avant le tournoi ? Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, cela ne me fait pas peur, peut-être que si j'avais 18 ou 19 ans, j'aurais pu passer quelques nuits blanches, mais j'ai 36 ans. Quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux, que je reste à la Juve ou que je sois transféré. La chose cruciale maintenant est l'Euro ». Ce lundi, Cristiano Ronaldo a fait le point sur son avenir incertain à la Juventus. Comme indiqué par le 10 Sport en mai dernier, l’attaquant portugais pourrait bien quitter le club italien et ses agents auraient sondé plusieurs équipes à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United.

Le PSG pourrait accélérer dans le dossier Ronaldo seulement si Mbappé part