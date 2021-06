Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien ne sera plus jamais pareil pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 juin 2021 à 19h30 par A.C.

Beaucoup de choses devraient changer pour Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus et suivi par les plus grands clubs d’Europe, dont le PSG et Manchester United.

L’avenir de Cristiano Ronaldo fait couler énormément d’encre en Italie et depuis plusieurs mois ! Depuis mars dernier et l’élimination de la Juventus en huitième de finale de Ligue des Champions face au FC Porto, plus précisément. Cristiano Ronaldo serait vraisemblablement agacé par les différents échecs de son équipe sur la scène européenne et souhaiterait donc trouver un club qui puisse lui permettre de remporter un sixième Ballon d’Or. Peu de clubs peuvent se l’offrir, mais les pistes les plus chaudes concernent le Paris Saint-Germain et Manchester United. A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du PSG semblent déterminés à frapper un gros coup et la star de la Juventus a tout de la recrue parfaite. Du côté de Old Trafford on espère que le retour de Cristiano Ronaldo puisse enfin enclencher la renaissance des Red Devils ...

Cristiano Ronaldo finalement parti pour rester à Turin ?

Si l’on en croit Tuttosport , il n’y aurait toutefois strictement rien. Ni avec le Paris Saint-Germain, ni avec Manchester United. D’après les informations du quotidien, Cristiano Ronaldo serait apprécié par ces deux clubs, mais aucun ne semble vraiment vouloir passer à l’action. Au PSG on semble en effet concentrés sur la possible prolongation de Kylian Mbappé actuellement, tandis que à Manchester on aurait plutôt un problème économique, puisque les demandes du Portugais seraient trop élevées. D’ailleurs, Tuttosport fait remarquer que Cristiano Ronaldo ne peut trouver de meilleure situation qu’à la Juventus, où il touche un salaire net de 31M€ par an et où il bénéficie d’un régime fiscal particulièrement intéressant.

Allegri veut mettre un terme à la « Ronaldodépendance » de la Juve