Mercato - PSG : Un feuilleton à rallonge pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 13 juin 2021 à 0h15 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo devrait beaucoup faire parler de lui lors de ce mercato estival.

Il a encore un an de contrat, mais Cristiano Ronaldo pourrait très bien quitter la Juventus cet été. La presse italienne parle des envies de départ de la star portugaise depuis plusieurs mois déjà, mais ce dossier s’annonce extrêmement compliqué. Déjà, très peu de clubs peuvent s'offrir Cristiano Ronaldo. Actuellement, les pistes les plus chaudes semblent concerner le Paris Saint-Germain et Manchester United. Pourtant, aucune véritable offre ne semble être encore arrivée sur le bureau de Cristiano Ronaldo.

Une issue pourrait être trouvée en fin de mercato