Mercato : La grande annonce de Rashford sur son avenir à Manchester United !

Publié le 12 juin 2021 à 22h05 par La rédaction

A 23 ans, Marcus Rashford est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League. Mais pour lui, pas question de changer de club, alors que son contrat avec Manchester United jusqu'en 2023.