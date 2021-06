Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est au bout de ses peines pour la succession de Thauvin

Publié le 12 juin 2021 à 20h30 par A.C.

Puisque Florian Thauvin est désormais un joueur des Tigres à tous les effets, l’Olympique de Marseille doit lui trouver un remplaçant. Mais la tâche ne s’annonce pas du tout facile pour Pablo Longoria...

Entre l’Olympique de Marseille et Florian Thauvin, s’est définitivement fini. Le départ de l’ailier était prévu, mais la page a véritablement été tournée avec sa présentation devant les supporters des Tigres. Le Français de 28 ans nourrit d’ailleurs des grandes ambitions avec son nouveau club. « Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici. C'est déjà une légende au Mexique. Gignac va m'aider, il me donnera des conseils pour m'adapter rapidement » a expliqué l’ancien de l’OM, lors de sa première conférence de presse au Mexique. « Je suis prêt pour l'exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c'est le club français avec le plus de pression, j'ai l'expérience et la maturité pour ça ». En attendant, Pablo Longoria ne lui a toujours pas trouvé de remplaçant. La piste menant à Thiago Almada a notamment été évoquées ces dernières semaines pour l’OM, mais à en croire La Provence ce serait de l’histoire ancienne.

Sans Ligue des Champions, Boga s’éloigne

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Jérémie Boga plait beaucoup à l’Olympique de Marseille et peut évoluer à droite de l’attaque comme Florian Thauvin, tout comme à gauche. Son coéquipier Maxime Lopez a récemment expliqué à La Provence qu’il ne dirait par non à l’OM, étant natif de Marseille. La tâche s’annonce toutefois très compliquée. En Italie, Boga de manque pas de prétendants et cela serait surtout le cas de l’Atalanta. Ce samedi encore, Tuttosport explique que la piste Boga serait toujours plus chaude pour les Bergamasques. Il faut dire que la Dea disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, à l’inverse de l’OM...

La fausse piste Pavon ?