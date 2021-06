Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un énorme coup avec une ancienne star du PSG !

Publié le 12 juin 2021 à 19h30 par B.C.

Déjà évoquée il y a quelques jours, la piste David Luiz serait crédible du côté de l’OM. Le club phocéen aurait en effet approché le défenseur brésilien, qui ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour en Ligue 1.

Un chantier colossal attend l’OM cette saison. De nombreux départs sont en effet à signaler dans cette intersaison, obligeant Pablo Longoria à se montrer très actif pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Alors qu’un accord de principe a déjà été trouvé avec Flamengo pour le transfert de Gerson, estimé à 30M€ bonus compris selon les informations du 10 Sport, l’OM s’activerait désormais pour boucler ses autres dossiers. Comme nous vous l’avons révélé, le club phocéen est en pole position pour accueillir Matteo Guendouzi, même si Arsenal se montre gourmand pour le milieu français. Et ce dernier ne serait pas l’unique joueur des Gunners à intéresser l’Olympique de Marseille.

Les discussions seraient entamées avec David Luiz

Il y a quelques jours, Pablo Pavan, biographe officiel de Jorge Sampaoli et proche de l’entraîneur argentin, révélait un intérêt de l’OM pour David Luiz. Le défenseur brésilien (34 ans) arrive en fin de contrat avec Arsenal et quittera Londres durant l’été, une situation qui n’aurait pas échappé à l’écurie phocéenne. En effet, La Provence confirme ce samedi que l’OM est bel et bien sur les traces de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, et plus particulièrement Jorge Sampaoli, qui souhaiterait s’attacher ses services en vue de la saison prochaine. À en croire le quotidien régional, un premier contact aurait été établi, et celui-ci serait positif puisque David Luiz ne serait pas insensible à l’idée d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur argentin.

