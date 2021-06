Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il jeter l’éponge pour Hakimi ?

Publié le 15 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Pourtant considéré comme étant la piste privilégiée au poste de latéral droit, Achraf Hakimi serait susceptible de filer entre les doigts du PSG en partie en raison du pressing de Chelsea. Et alors que d’autres pistes ont été activées, quelle doit Leonardo doit-il prendre pour ce dossier chaud ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG travaillerait sur son dossier chaud de ce début de mercato estival, à savoir le recrutement d’un latéral droit. Ne souhaitant pas conserver Alessandro Florenzi, qui a été prêté pour l’intégralité de l’exercice 2020/2021 par la Roma avec une option d’achat non obligatoire de 9M€, Leonardo aurait initié les contacts avec l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi après avoir trouvé un terrain d’entente pour un contrat de cinq ans avec le latéral droit marocain. le10sport.com vous a confirmé la tendance le 8 juin dernier en vous soulignant au passage que le directeur sportif du PSG serait prêt à offrir un ou deux joueurs en échange afin de se rapprocher des 80M€ réclamés par l’Inter. The Athletic a récemment confirmé que le PSG semblerait enclin à l’idée de débourser 65M€ pour Hakimi, un montant sur lequel Chelsea s’alignerait. Et il se trouverait que l’Inter soit plus à l’écoute avec les Blues .

Chelsea prendrait une longueur d’avance…