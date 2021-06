Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de maitre réalisé par Leonardo... avec Florenzi ?

Publié le 15 juin 2021 à 10h15 par A.C.

Prêté par l’AS Roma l’été dernier, Alessandro Florenzi pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain.

Après des débuts fracassants, Alessandro Florenzi est peu à peu rentré dans le rang au Paris Saint-Germain. Pire, ses largesses défensives ont fait grincer des dents et plusieurs sources ont donc assuré que Leonardo n’aurait pas été convaincu. Ainsi, Florenzi semblait se diriger vers un retour à l’AS Roma, alors que le directeur sportif du PSG a entamé des négociations avec l’Inter pour Achraf Hakimi, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Mais le vent semble avoir tourné. Le dossier Hakimi se révèle très compliqué et la presse italienne annonce donc que Leonardo pourrait finalement décider de garder Florenzi.

L’option d’achat de Florenzi expire à minuit, mais...