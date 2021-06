Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi va devoir prendre une décision colossale !

Publié le 15 juin 2021 à 18h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG et de Chelsea notamment, Achraf Hakimi semble pour le moment être en passe de quitter l’Inter au cours du mercato. Néanmoins, le latéral droit devra prendre une grande décision.

Pas totalement convaincu par la saison de prêt effectuée par Alessandro Florenzi, Leonardo chercherait à trouver un accord avec l’Inter afin de boucler le transfert d’Achraf Hakimi. Comme Foot Mercato l’avait annoncé le 29 mai dernier, un terrain d’entente pour un contrat de cinq saisons a été dessiné avec le clan Hakimi et il ne reste plus qu’à en faire de même avec l’Inter. Le directeur sportif du PSG songe à inclure un ou deux joueurs dans cette opération afin de se rapprocher des 80M€ réclamés par les dirigeants nerazzurri, comme le10sport.com vous l’a assuré le 8 juin dernier.

Un départ de l’Inter escompté, quel choix entre Paris et Chelsea ?