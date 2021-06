Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se méfier dans ce dossier brûlant !

Publié le 15 juin 2021 à 14h15 par A.C.

Leonardo pourrait finalement décider de garder Alessandro Florenzi, prêté au PSG cette saison par l’AS Roma.

Le poste de latéral droit va-t-il changer de propriétaire au Paris Saint-Germain ? Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le grand objectif de Leonardo est Achraf Hakimi, champion d’Italie avec l’Inter. Ce dossier semble toutefois avoir pris du plomb dans l’aile, à en croire les indiscrétions de la presse italienne. Le directeur sportif du PSG songerait à garder Alessandro Florenzi, qui semble destiné à retrouver l’AS Roma après un prêt pas. L’Italien ne devrait pas être seul, puisque le PSG pourrait également retrouver Serge Aurier, qui est actuellement à Tottenham.

La Juventus et l’Inter aimeraient tenter le coup pour Florenzi