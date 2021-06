Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour sa nouvelle recrue !

Publié le 15 juin 2021 à 12h15 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, s’implique dans le recrutement de son club.

Alors que Leonardo négocie avec l’Inter pour Achraf Hakimi, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, un autre gros nom semble s’approcher du Paris Saint-Germain. Il s’agirait de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC et déjà approché par le PSG lors du mercato estival 2019. Cette arrivée ne ferait plus aucun doute d’après les médias italiens et Donnarumma devra donc se jouer une place de titulaire avec Keylor Navas, qui a montré un niveau éblouissant cette saison et qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024.

Al-Khelaïfi aurait rencontré Raiola à Nice