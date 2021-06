Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à dérouler le tapis rouge à Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 juin 2021 à 11h15 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain ne semblent pas insensibles à la piste Cristiano Ronaldo, qui a souvent été lié au club depuis l’arrivée de QSI.

Ce mercato estival pourrait être légendaire pour le Paris Saint-Germain. Si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions, Leonardo serait tout proche de boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, négocier avec l’Inter pour Achraf Hakimi. L’arrivée d’un milieu de terrain de niveau international semble également au programme, mais le gros coup pourrait être en attaque. Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas donné une réponse concernant sa prolongation, le PSG commencerait à rêver d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo, dont le contrat avec la Juventus se termine dans un an.

Le PSG prêt à offrir 31M€ à Cristiano Ronaldo