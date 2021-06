Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un deal à 5M€ pour cette révélation de Ligue 2 ?

Publié le 16 juin 2021 à 12h10 par A.C.

Suivi de près par l’Olympique de Marseille, Amine Adli pourrait bien quitter le TFC au cours de ce mercato estival.

Le visage de l’Olympique de Marseille devrait changer au cours de ce mercato estival. C’est surtout le cas en attaque. Personne ne peut encore dire si Arkadiusz Milik restera à l’OM, ou s'il va partir, comme l’annonce la presse italienne depuis janvier. Son coéquipier Dario Benedetto pourrait le suivre et plusieurs pistes ont donc été activées pour les remplacer. Ce mercredi, les médias argentins évoquent notamment un intérêt prononcé de Jorge Sampaoli pour Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari et fils de Diego Simeone, coach de l’Atlético de Madrid.

Adli se rapproche du Milan AC !