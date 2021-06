Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse désillusion pour le prix de Kamara ?

Publié le 16 juin 2021 à 10h15 par La rédaction

Alors que l’OM s’active sur le plan des arrivées, il va aussi falloir vendre. Boubacar Kamara est sur le départ, mais Pablo Longoria ne dispose pas d’offre suffisante. Et l’AC Milan ne souhaiterait pas investir plus de 12M€ sur l’international espoir français.

Pour son premier mercato estival en tant que président de l’OM, Pablo Longoria a du pain sur la planche. Le dirigeant espagnol compte bien offrir un effectif de qualité à Jorge Sampaoli pour sa première saison pleine à Marseille. Et pour attirer les joueurs pistés, il va falloir dégraisser. Boubacar Kamara possède la plus grosse valeur marchande et serait disposé à quitter son club formateur. Mais son prix risque de faire des déçus…

L’AC Milan n’ira pas au-dessus de 12M€