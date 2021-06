Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça chauffe en coulisse pour Kamara !

Publié le 14 juin 2021 à 21h10 par La rédaction

Alors qu’il prend une place de plus en plus importante à l’OM, Boubacar Kamara attirerait les regards d’écuries étrangères. Parmi elles, l’AC Milan aurait déjà tenté une première approche.

Depuis son arrivée dans le groupe professionnel de l’OM, Boubacar Kamara progresse très rapidement et prend une place de plus en plus importante chaque saison. Mais à force de grandir, le minot marseillais pourrait bientôt être tenté par un départ vers un club plus huppé. Alors qu’il représente certainement la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais, Boubacar Kamara plairait en Italie.

L’AC Milan aurait déjà fait une offre