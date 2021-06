Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un recrutement made in Ligue 1 pour Longoria ? La réponse !

Publié le 14 juin 2021 à 16h30 par A.M.

Pendant de longues semaines le recrutement de l'OM semblait bien parti pour prendre une tournure très française avec plusieurs pistes en Ligue 1. Mais plus le temps passe, plus Pablo Longoria semble avoir abandonner cette idée, se concentrant sur l'étranger.

Cet été, l'OM a prévu d'être très actif. Il faut dire que le club phocéen n'a pu que constater les nombreux départs qui ont frappé l'effectif de Jorge Sampaoli. Par conséquent, Pablo Longoria ne cache pas sa volonté de frapper fort cet été. « Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club », assurait un dirigeant de groupe de supporters, rapporté par La Marseillaise , à l'issue d'une réunion avec Pablo Longoria ainsi qu'avec Frank McCourt. Toutefois, la stratégie du président de l'OM semble avoir évolué ces dernières semaines. En effet, après avoir exploré de nombreuses pistes en Ligue 1, Pablo Longoria a changé de stratégie.

Les pistes en Ligue 1 semblent bien lointaines...

En effet, les premières rumeurs concernant les transferts de l'OM ont semblé révéler une stratégie se tournant vers un recrutement très axé sur la Ligue 1. Les noms d'Alban Lafont (FC Nantes), Stephy Mavididi (Montpellier), Nathanaël Mbuku (Reims), Anthony Caci (Strasbourg), Angelo Fulgini (Angers), Farid Boulaya (FC Metz) ou encore des deux joueurs du RC Lens Jonathan Gradit et Seko Fofana ont longtemps circulé. Mais cette époque semble révolue. En effet, désormais, les pistes les plus chaudes de l'OM mènent toutes à l'étranger. Ainsi, la première recrue estivale, Gerson, va débarquer en provenance du Brésil et de Flamengo, club avec lequel Pablo Longoria a trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 30M€, bonus compris, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Le deuxième joueur à venir renforcer les rangs du club phocéen devrait être Konrad de la Fuente. L'OM est proche d'un accord avec le FC Barcelone pour un prêt avec option d'achat obligatoire de l'ailier américain. Enfin, les autres noms qui reviennent avec le plus d'insistance ces derniers jours à Marseille sont Mattéo Guendouzi, de retour à Arsenal après un prêt au Hertha Berlin, David Luiz, en fin de contrat avec Arsenal, Jérémie Boga (Sassuolo) ou encore Thiago Almada (Vélez Sarsfield). Pablo Longoria espère également réussir à conserver Pol Lirola (Fiorentina) et Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). Autrement dit, cet été, le recrutement de l'OM ne devrait pas se concentrer sur le marché français comme les premières rumeurs auraient pu le laisser penser.