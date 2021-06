Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur le dossier Giovanni Simeone !

Publié le 16 juin 2021 à 16h15 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Argentine, l’OM s’intéresserait à Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari. Le fils de Diego Simeone débarquera-t-il alors sur la Canebière cet été ?

Cet été, Arkadiusz Milik et Dario Benedetto ne sont pas certains de rester à l’OM. Ainsi, pour Jorge Sampaoli, un buteur pourrait être nécessaire cet été et Pablo Longoria se serait d’ores et déjà mis en quête d’un renfort à ce poste. Scrutant un peu partout, le président de l’OM regarderait désormais du côté de Cagliari. En effet, d’après TyC Sports , à l’initiative de Sampaoli, le dossier Giovanni Simeone, fils de Diego Simeone, aurait été ouvert sur la Canebière.

Une offre ou pas ?