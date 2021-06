Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo affiche une énorme certitude pour Xavi Simons !

Publié le 16 juin 2021 à 18h15 par A.D.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2022, Xavi Simons serait sur le point de rempiler. En effet, le club de la capitale serait sur de pouvoir prolonger le contrat de sa pépite de 18 ans dans les prochains jours.

Xavi Simons ne devrait pas quitter le PSG de si tôt. Agé seulement de 18 ans, la pépite néerlandaise a été lancée dans le grand bain cette saison avec le club de la capitale. Alors qu'il s'est bien illustré lorsque l'on a fait appel à lui, Xavi Simons devrait très bientôt être récompensé de ses efforts. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons serait sur le point de prolonger.

«Le PSG est sûr que Xavi Simons va prolonger son contrat dans les prochains jours»