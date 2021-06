Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a une stratégie claire pour son avenir !

Publié le 16 juin 2021 à 17h45 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne compterait pas pour autant se presser quant à une éventuelle prolongation de contrat. En effet, l’attaquant parisien aurait décidé d’attendre la fin de l’Euro avec l’Équipe de France afin de faire son choix.

Partira, ne partira pas… Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Kylian Mbappé. Contrairement à Neymar qui a fait le choix de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, le champion du monde tricolore n’en est pas encore là. En effet, bien qu’il soit passé à plusieurs reprises sur le grill en ce qui concerne son avenir ces derniers mois, l’attaquant du PSG a toujours botté en touche et sa dernière apparition en conférence de presse à quelques jours du premier match de l’Équipe de France à l’Euro a confirmé cette tendance. Mbappé expliquait que ce n’était ni le moment ni l’endroit pour évoquer son avenir en club. Et cette position resterait inchangée à l’instant T.

Pas de choix pour Mbappé avant la fin de l’Euro