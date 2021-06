Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut connaitre un autre échec cuisant, après Wijnaldum !

Publié le 16 juin 2021 à 17h00 par A.C.

Joan Laporta est déterminé à renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone au cours de ce mercato estival.

Tout était prêt au FC Barcelone pour accueillir Georginio Wijnaldum. Déjà approché l’été dernier, le Néerlandais devait enfin retrouver Ronald Koeman, à la fin de son contrat avec Liverpool. Finalement, à la surprise générale, Wijnaldum a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain et du côté du Barça, on semble encore avoir du mal à le digérer. La presse catalane assure donc que Joan Laporta aimerait rapidement boucler un nouveau coup au milieu, afin de pouvoir oublier ce premier match perdu face au PSG sur le mercato.

