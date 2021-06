Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est très chaud pour cette star de Guardiola !

Publié le 16 juin 2021 à 15h00 par A.C.

Après le Portugal, la France et l’Angleterre, c’est en Espagne que Bernardo Silva pourrait poursuivre sa carrière.

L’axe Manchester-Barcelone devrait être au centre du mercato estival. La presse catalane annonce que le FC Barcelone et Manchester City discuterait de plusieurs possibles opérations. La plupart semblent être des échanges, avec notamment Aymeric Laporte, Joao Cancelo ou encore Bernardo Silva qui intéresseraient le Barça. Mundo Deportivo a d’ailleurs annoncé que l’ancien de l’AS Monaco ne serait pas du tout insensible à l’intérêt des Barcelonais et aimerait bien poursuivre sa carrière en Espagne.

L’Atlético et le Barça bataillent pour Bernardo Silva