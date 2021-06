Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup se précise avec cette star de Guardiola !

Publié le 16 juin 2021 à 10h00 par B.C.

Courtisé par le FC Barcelone, Bernardo Silva serait emballé à l’idée de s’engager pour le club culé, après quatre années à Manchester City.

Cet été, Joan Laporta espère procéder à de nombreux changements afin de relancer un FC Barcelone en souffrance ces dernières années. Le président blaugrana s’est d’ailleurs montré actif en parvenant à mettre la main sur Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson, en attendant l’arrivée probable de Memphis Depay. D’autres renforts sont désormais attendus par Joan Laporta, et c’est à Manchester City que ce dernier pourrait trouver son bonheur, puisque plusieurs joueurs de Pep Guardiola seraient suivis de près, à l’instar de Bernardo Silva. Auteur d’une grande saison chez les Skyblues , l’international portugais pourrait être inclus dans une opération comprenant notamment Ousmane Dembélé, qui tarde à prolonger son bail courant jusqu’en 2022, un échange qui pourrait ravir l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Bernardo Silva enchanté par l’intérêt du Barça