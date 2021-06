Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud compromis par… Guardiola et Simeone !

Publié le 16 juin 2021 à 1h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Bernardo Silva, le FC Barcelone pourrait cependant voir l’Atletico de Madrid lui griller la priorité en raison d’un éventuel échange de joueurs avec Joao Felix.

Le FC Barcelone traverse une période de transition dans ce nouveau projet sportif porté par Joan Laporta. Le nouveau président du Barça a déjà commencé son opération remodelage d’effectif avec les arrivées de Sergio Agüero, d’Emerson Royal et d’Eric Garcia. En attendant la potentielle venue de Memphis Depay dans les prochains jours, le FC Barcelone regarderait également du côté de Manchester City et plus particulièrement au niveau des situations d’Aymeric Laporte, de Riyad Mahrez et de Bernardo Silva. Comme The Athletic l’a révélé ces dernières heures, le milieu offensif de Manchester City serait ouvert à l’idée de connaître une nouvelle aventure en Liga alors qu’il aurait déjà été tout proche du FC Barcelone l’été dernier.

Un échange Felix - Bernardo Silva ?