Mercato - Barcelone : Le clan Hakimi affiche un souhait fort pour Messi !

Publié le 15 juin 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone cet été, et peut-être rejoindre le PSG. Alors que son protégé, Achraf Hakimi est également lié au PSG, l'agent Alejandro Camaño a pris position pour l'avenir de La Pulga.

Alors que son engagement avec le FC Barcelone expirera le 30 juin, Lionel Messi serait de plus en plus proche de partir librement et gratuitement. Conscient de la situation de La Pulga , le PSG serait en embuscade pour réaliser un coup XXL à 0€. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo ne se tournera vers Lionel Messi, qui cherche un appartement à Paris, que lorsqu'il aura réglé le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG. En plus de Lionel Messi, Achraf Hakimi figure également sur les tablettes du club de la capitale. Et après avoir annoncé clairement que son poulain ne portera plus les couleurs de l'Inter la saison prochaine, l'agent Alejandro Camaño a confié qu'il espérait voir Lionel Messi rester au FC Barcelone.

«J'espère que Messi ne quittera pas la Liga»