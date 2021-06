Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Messi !

Publié le 15 juin 2021 à 20h00 par Th.B.

Bien que le vent semble avoir tourné en faveur du FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi, une prolongation de l’Argentin ne serait à ce jour pas une certitude. Explications.

Lionel Messi a été le feuilleton de la fin du mois d’août 2020, avec sa volonté affichée de quitter le FC Barcelone via l’envoi d’un burofax à l’ancienne direction du club blaugrana. Depuis, beaucoup de choses ont changé au FC Barcelone avec notamment la démission de l’administration Josep Maria Bartomeu, la victoire du Barça en Coupe du roi et la nouvelle politique menée par Joan Laporta à la présidence. Néanmoins, la situation de Lionel Messi ne serait pas pour autant plus claire, lui qui est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin.

Pas d’assurance pour une prolongation