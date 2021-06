Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Marquinhos répond à Al-Khelaïfi pour Mbappé !

Publié le 15 juin 2021 à 19h45 par A.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi s'est récemment montré très optimiste concernant la prolongation de Kylian Mbappé, le frère de Marquinhos semble faire parfaitement confiance au président du PSG.

Bien que Kylian Mbappé continue de se montrer indécis concernant sa prolongation au PSG, Nasser Al-Khelaïfi quant à lui ne semble afficher aucun doute. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », confiait le président du PSG dans les colonnes de L'Equipe . Un discours qui a visiblement rassuré l'entourage de Marquinhos.

Le frère de Marquinhos est sûr que Mbappé va rester