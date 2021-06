Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le LOSC est prêt à freiner la succession de Mandanda !

Publié le 15 juin 2021 à 18h10 par La rédaction

Alors que l'Olympique de Marseille recherche une doublure pour Steve Mandanda, le LOSC s'active de son côté pour la succession de Mike Maignan. Les deux clubs français pourraient être amenés à se concurrencer sur une même piste.

Pablo Longoria recherche activement un numéro 2 au poste de gardien de but. Au club depuis 2015, Yohann Pelé sera en fin de contrat le 30 juin prochain et ne devrait pas rester à Marseille. Steve Mandanda, âgé de 36 ans, est lui plus proche de la fin de sa carrière que de ses plus belles années. Ces facteurs pousseraient les dirigeants olympiens à préparer la succession du champion du monde français. L'OM suivrait alors la piste menant à Alessio Cragno, qui évolue à Cagliari, récent 16ème de Serie A. Mais Longoria ne serait pas le seul à s'intéresser à l'Italien en Ligue 1.

Le LOSC suit aussi Cragno